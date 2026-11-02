Банк России 3 ноября выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвящённую государственному деятелю и реформатору Михаилу Сперанскому. Она войдёт в серию «Российская юриспруденция», а её тираж составит всего три тысячи экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России выпустит серебряную монету с портретом Михаила Сперанского. Видео © Telegram / Банк России

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы. Её диаметр составляет 33 миллиметра, а масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма. Изделие выполнено в качестве «пруф», предполагающем зеркальную поверхность и матовый рельеф.

На оборотной стороне разместили портрет Сперанского, книгу и чернильницу с пером. Композицию дополняет изображение «Столпа закона», выполненное с помощью лазерного матирования. Также на монете указаны имя реформатора и годы его жизни — 1772–1839.

Лицевая сторона украшена Государственным гербом России. Здесь же расположены надписи «Банк России», «Российская Федерация», номинал и год выпуска. На гурте монеты предусмотрено рифление.

Михаил Сперанский вошёл в историю как один из крупнейших государственных реформаторов XIX века. При Александре I он предложил масштабные преобразования системы управления, в том числе разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Позднее, при Николае I, Сперанский руководил систематизацией российского законодательства. Под его началом подготовили Полное собрание законов в 45 томах и Свод законов в 15 томах. За эту работу император наградил государственного деятеля орденом Андрея Первозванного.

В Центробанке уточнили, что новая монета является законным средством платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу. При этом она прежде всего представляет интерес для коллекционеров.