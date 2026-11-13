В России представили коллекционную монету весом полкилограмма, изготовленную из золота 999-й пробы и украшенную 87 бриллиантами. Роскошное изделие получило название «Империал Елизаветы Петровны» и стало современной интерпретацией одной из редчайших монет Российской империи. Всего выпустили 50 номерных экземпляров, каждый из которых сопровождается серебряной шкатулкой ручной работы. О новинке сообщили в пресс-службе Сбербанка.





Необычную монету создали к 185-летию банка. В её основу легла история золотого империала номиналом 20 рублей, несколько пробных экземпляров которого отчеканили в Санкт-Петербурге в 1755 году по инициативе директора монетного двора Ивана Шлаттера.

Однако в массовое обращение двадцатирублёвый империал так и не поступил. Из-за высокого номинала от серийного производства отказались, ограничившись золотыми монетами достоинством пять и десять рублей. До наших дней сохранились лишь единичные экземпляры пробного выпуска, которые представляют исключительную ценность для нумизматов.

Современную версию исторической редкости украсили сложными художественными композициями. На одной стороне монеты изображены карта Среднего Урала, сцены добычи золота на Берёзовском месторождении и барельеф Ивана Шлаттера. Вместе они рассказывают о пути драгоценного металла от месторождения до монетного двора.

На оборотной стороне разместили вензель императрицы Елизаветы Петровны, изображение оригинального империала 1755 года и двуглавого орла, инкрустированного бриллиантами. Композицию дополняют сцены придворной жизни XVIII века и строительства Зимнего дворца по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.

Не менее необычной получилась упаковка коллекционного изделия. Для каждого из 50 экземпляров мастера изготовили серебряную шкатулку-табакерку в стилистике елизаветинского барокко. Её украшает изображение императрицы, а сама шкатулка выполнена вручную.

Первые экземпляры новой коллекционной монеты представили премиальным клиентам Сбербанка в Государственном историческом музее. Стоимость изделия в опубликованном сообщении не раскрывается.

Это уже второй выпуск банковской серии, посвящённой редчайшим монетам династии Романовых. В 2025 году Сбербанк представил золотую интерпретацию Константиновского рубля — знаменитой пробной монеты 1825 года, которая также не поступила в обычное денежное обращение. Новая версия была выпущена тиражом 50 экземпляров и создана совместно с Государственным Эрмитажем и Волго-Вятским монетным двором.

Ранее Life.ru сообщал, что в Воронеже выставили на продажу советскую монету номиналом три копейки за три миллиона рублей. Речь идёт об экземпляре 1991 года с редким производственным браком — так называемом перевёртыше, у которого изображение на одной стороне повёрнуто относительно другой. По словам владельца, именно эта особенность делает обычную на первый взгляд мелочь ценной для коллекционеров. Объявление появилось в конце октября 2026 года и привлекло внимание более тысячи пользователей. При этом три миллиона рублей — запрашиваемая продавцом сумма: сведений о независимой оценке или продаже монеты за такую цену нет.