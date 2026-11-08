Привычка заранее отказываться от амбициозных целей может стать главным препятствием на пути к исполнению заветных желаний. Люди нередко сами ставят крест на своих мечтах, убеждая себя, что добиться желаемого невозможно. Об этом рассказал «Абзацу» астролог и экстрасенс Павсекакий (Виктор) Богданов.

По мнению специалиста, чрезмерная скромность при планировании будущего ограничивает возможности человека. Вместо того чтобы стремиться к большему, люди выбирают привычные и безопасные цели, поскольку боятся разочарования и заранее сомневаются в собственных силах.

«На мой взгляд, главная ошибка людей – они сами ограничивают свои желания, заранее убеждая себя, что это невозможно, и блокируют любые позитивные изменения в жизни. Я убежден, что самое главное – не бояться загадывать желания, даже самые смелые, которые сегодня кажутся несбыточными», — отметил Богданов.

При этом астролог предостерёг от другой крайности — совершенно фантастических желаний, не имеющих ничего общего с реальностью. По его словам, мечты, лишённые практической основы, изначально обречены остаться несбыточными.

Богданов считает, что правильное желание должно находиться на границе между амбициями и реальными возможностями. Оно может казаться труднодостижимым и требовать серьёзных перемен, однако человек должен хотя бы теоретически иметь возможность воплотить задуманное в жизнь.

Таким образом, по мнению экстрасенса, не стоит отказываться от масштабных планов только из-за страха неудачи. Главное — не путать смелые цели с пустыми фантазиями и не убеждать себя в невозможности успеха ещё до первых попыток.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже самые приятные мечты способны мешать человеку менять собственную жизнь. Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, что постоянные фантазии о прекрасном будущем иногда становятся своеобразным эмоциональным обезболивающим. Человек получает удовольствие от воображаемого успеха, но при этом не предпринимает реальных шагов для достижения цели. В результате мечтания могут подменять собой действия и создавать иллюзию движения вперёд.