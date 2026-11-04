При математическом описании мира привычная свобода воли исчезает, но ощущение самостоятельного выбора сохраняется, заявил профессор физики Виталий Ванчурин. Автор гипотезы о Вселенной как обучающейся нейросети связал это с непредсказуемостью сложных систем.

По его объяснению, человек должен быть частью общей модели и подчиняться её законам. Однако случайность в развитии системы не позволяет точно определить её будущее, что и создаёт ощущение свободы выбора.

«Точно предсказать, куда пойдёт система, нельзя, в её динамике есть случайность. Поэтому появляется ощущение, что выбор был сделан», — пояснил учёный в беседе с «Газетой.ru».