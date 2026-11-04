Вселенная-нейросеть: Физик объяснил, почему свобода воли может быть иллюзией
Физик Ванчурин: В математической картине мира нет свободы воли
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При математическом описании мира привычная свобода воли исчезает, но ощущение самостоятельного выбора сохраняется, заявил профессор физики Виталий Ванчурин. Автор гипотезы о Вселенной как обучающейся нейросети связал это с непредсказуемостью сложных систем.
По его объяснению, человек должен быть частью общей модели и подчиняться её законам. Однако случайность в развитии системы не позволяет точно определить её будущее, что и создаёт ощущение свободы выбора.
«Точно предсказать, куда пойдёт система, нельзя, в её динамике есть случайность. Поэтому появляется ощущение, что выбор был сделан», — пояснил учёный в беседе с «Газетой.ru».
Ранее исследователи обнаружили связь между мысленным счётом и изменением размера зрачков. В эксперименте с 80 добровольцами реакция глаз зависела от сложности задания и от того, произносили участники числа вслух или про себя.