Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины до 1,2% в 2026 году

Украинская экономика в ближайшие годы может расти заметно медленнее, чем ожидалось ранее. Всемирный банк ухудшил прогноз увеличения ВВП страны на 2026 год до 1,2% — это будет самый слабый показатель за последние четыре года.

В новом региональном докладе организации говорится, что на темпы роста будут давить продолжающиеся удары по критической инфраструктуре. Дополнительным фактором станут перебои с экспортными поставками.

«Активизация ударов по критической инфраструктуре, вероятно, замедлит рост на Украине до 1,2% в 2026 году — самых низких за четыре года темпов», — отмечается в документе.

При этом Всемирный банк не ожидает быстрого восстановления экономики в последующие годы. Согласно прогнозу, в 2027 году ВВП Украины увеличится на 1,5%, а в 2028-м — на 3%.

В организации также исходят из того, что вооружённый конфликт продолжится и в 2027 году. Это, по оценке экспертов, сделает восстановление украинской экономики значительно слабее прежних ожиданий.

Ранее Life.ru писал, что Украине до конца 2026 года предстоит выплатить МВФ почти $1 млрд. Один из платежей на сумму около $83 млн был запланирован на 5 октября. При этом Киев продолжает зависеть от внешнего финансирования, одновременно обслуживая накопленные долговые обязательства и покрывая текущие расходы.