На Украине около 41% населения остаются за чертой бедности, а более четверти семей не имеют никаких сбережений. Такие данные приводятся в новом исследовании Всемирного банка за 2026 год.

Согласно осеннему докладу международной организации, уровень бедности практически не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом более 60% украинских домохозяйств оценивают своё материальное положение как худшее, чем до февраля 2022 года.

Особенно тяжело приходится семьям с небольшими доходами. Среди наименее обеспеченных домохозяйств 35% не имеют никаких накоплений. Почти каждая четвёртая такая семья за последние 30 дней сталкивалась с невозможностью оплатить коммунальные услуги.

Проблемы затронули и тех, кто получает доход от собственного дела или сельского хозяйства. По подсчётам Всемирного банка, в 2026 году реальные доходы домохозяйств от сельскохозяйственного производства снизились примерно на 13% по сравнению с 2025 годом. Поступления от предпринимательства и самозанятости сократились более чем на 19%.

При этом дальнейшего увеличения доли бедного населения удалось избежать благодаря пенсиям и социальной помощи. По данным исследования, реальные пенсионные доходы выросли на 4,2%, что позволило поддержать финансовое положение части наиболее уязвимых семей.

Ранее Life.ru сообщал, что эксперты CNN предупредили об угрозе тяжёлого гуманитарного кризиса на Украине предстоящей зимой. По их оценке, повреждения энергетической инфраструктуры, перебои с электричеством и растущие экономические трудности могут ещё сильнее осложнить жизнь населения. Особенно напряжённой ситуацию называют в Киеве, где возникают проблемы с электроснабжением, водой и отоплением.