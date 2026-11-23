В Санкт-Петербурге обычный ремонт квартиры обернулся неожиданным вызовом полиции. Хозяева вскрыли пол в одной из комнат и обнаружили под ним крупные фрагменты костей, разбросанные по всему помещению и засыпанные слоем извести. Кому принадлежат останки, пока неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

В Петербурге во время ремонта квартиры под полом нашли кости в извести. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Разобраться в происхождении находки самостоятельно жильцы не смогли и обратились в правоохранительные органы. Сначала в квартиру приехал участковый, затем следователь с помощником. Для осмотра костей потребовалось вызвать судебно-медицинского эксперта.

Однако специалиста пришлось ждать около пяти часов. После прибытия он сфотографировал обнаруженные фрагменты, составил протокол и изъял их для дальнейшего исследования.

Экспертиза может занять от двух недель до нескольких месяцев. Только после неё станет понятно, кому принадлежали кости и как давно они оказались под полом. Узнавать результаты владельцам жилья предстоит в Следственном комитете.

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