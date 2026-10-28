Вслед за дизельной сделкой: Российский союз промышленников попросит Вашингтон ослабить санкции

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться к властям США с просьбой хотя бы временно вывести организацию из-под санкций. Соответствующее поручение коллегам уже дал глава объединения, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин. Об этом он сообщил журналистам.

Шохин рассчитывает, что примером для Вашингтона станет недавняя договорённость с Москвой о поставках российского дизельного топлива. По его мнению, положительное решение по заявке РСПП могло бы показать готовность американской стороны к дальнейшему улучшению двусторонних отношений.

«Я как раз сегодня своим коллегам сказал, пора подавать запрос на выдачу лицензии, как минимум временного снятия санкций с РСПП с американской стороны», — сказал глава объединения.

РСПП находится под американскими ограничениями с августа 2023 года. Тогда Минфин США включил организацию в санкционный список, сославшись на её участие в развитии технологической независимости России, импортозамещении и мерах по адаптации экономики к санкциям.

Поводом для нового обращения стали решения Вашингтона в энергетической сфере. После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября стороны объявили о договорённостях по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Москвы и Вашингтона по смягчению санкций для российских компаний. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснял, что американская сторона пока считает полноценное снятие ограничений сложным вопросом. При этом Россия продолжает обсуждать возможные исключения, в том числе связанные с поставками дизельного топлива.