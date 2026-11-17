В украинском Днепропетровске очевидцы засняли момент прилёта по оборонному предприятию «Южмаш» (Южный машиностроительный завод). Как утверждают украинские СМИ, отработала российская баллистика.

Ммоент удара по «Южмашу». Видео © Telegram / Днепропетровский меридиан

На кадрах слышен грохот разрывающегося снаряда, после чего у автомобиля автора ролика треснули стёкла. Видео сделано на регистратор. В момент прилёта небо ярко осветилось. Слышно, как находящиеся в машине пассажиры говорят об ударе по «Южмашу».