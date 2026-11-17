Вспышка и грохот: Камера засняла мощный удар по оборонному заводу «Южмаш»
Момент очередного «удара возмездия» по «Южмашу» в Днепропетровске попал на видео
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В украинском Днепропетровске очевидцы засняли момент прилёта по оборонному предприятию «Южмаш» (Южный машиностроительный завод). Как утверждают украинские СМИ, отработала российская баллистика.
Ммоент удара по «Южмашу». Видео © Telegram / Днепропетровский меридиан
На кадрах слышен грохот разрывающегося снаряда, после чего у автомобиля автора ролика треснули стёкла. Видео сделано на регистратор. В момент прилёта небо ярко осветилось. Слышно, как находящиеся в машине пассажиры говорят об ударе по «Южмашу».
Российские войска не первый раз атакуют украинский «Южмаш». Ранее в октябре были уничтожены сборочные, испытательные и монтажные цеха этого завода в Днепропетровске. Под удар также попали производственное оборудование, готовые изделия и комплектующие для крылатых ракет и беспилотников ВСУ.