На борту круизного лайнера Caribbean Princess во время путешествия по Карибскому морю заболели 268 человек. Причиной массового недомогания стал норовирус, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Среди заболевших оказались 233 пассажира и 35 членов экипажа. Основными симптомами инфекции стали рвота и диарея. Всего на борту находились 2936 туристов и 1132 члена экипажа.

Круиз продолжался с 11 по 23 ноября, после чего судно вернулось во Флориду. Компания Princess Cruises изолировала заболевших в каютах, а экипаж усилил санитарные меры, включая уборку и дезинфекцию помещений.

Напомним, первоначально сообщалось о заболевании более 140 человек. На тот момент возбудитель инфекции оставался неизвестным.