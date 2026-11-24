В украинском городе Черкассы зафиксировали вспышку туберкулёза среди детей. За месяц заболевание диагностировали у 23 несовершеннолетних, посещающих десять учебных заведений. Об этом сообщил Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней.

Всего с 22 октября в городе зарегистрировали 26 случаев заболевания. Все пациенты получают необходимое лечение.

Эпидемиологи выясняют возможные пути распространения инфекции и устанавливают круг контактных лиц. Для них организованы медицинские обследования, а в образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее с подобной ситуацией столкнулись в Южно-Сахалинске, где в конце октября туберкулёз выявили у ученика школы № 31. Ребёнка госпитализировали, в образовательном учреждении провели дезинфекцию, а для контактировавших с заболевшим детей и педагогов организовали обследования.