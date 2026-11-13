Президент России Владимир Путин на переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером дал понять, что Москва не намерена отступать от ранее обозначенных условий урегулирования украинского конфликта. К такому выводу пришёл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя встречу в Кремле в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

«Я не знаю, поняли ли Уиткофф и Кушнер главную мысль, но Путин не отступил ни от единой ранее обозначенной позиции», — сказал эксперт.

По мнению Джонсона, российский лидер ясно обозначил американским представителям условия, которые Москва считает обязательными для заключения мирного соглашения. Аналитик полагает, что европейским государствам также необходимо учитывать эту позицию при выработке дальнейших шагов.

Он предупредил, что отказ Киева принять обсуждаемые условия, по его оценке, может обернуться военным поражением Украины.

Высказывание прозвучало на фоне предупреждения Путина о последствиях размещения европейских войск на Украине. Во время встречи 12 ноября российский президент подчеркнул, что Москва считает присутствие иностранных военных неприемлемым даже после возможного заключения мира. По его словам, появление таких контингентов приведёт к возобновлению боевых действий.