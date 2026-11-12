Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать продолжение войны. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 ноября в Москве во время переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения будущих гарантий безопасности для Киева. Ряд европейских стран рассматривает возможность отправки военнослужащих на Украину после прекращения боевых действий. Москва выступает против такого сценария независимо от того, под чьей эгидой могут действовать иностранные подразделения.

Встреча в Кремле стала продолжением двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из главных тем консультаций была будущая система безопасности в Европе. По словам Кушнера, сторонам удалось добиться определённого продвижения в вопросе гарантий для Украины, однако окончательной модели пока нет.

Американские переговорщики также намерены обсудить возможность подключения европейских государств к мирному процессу. Life.ru рассказывал, что Кушнер рассчитывает заручиться согласием Москвы на участие представителей Европы в дальнейших консультациях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможное размещение иностранных войск на Украине военной интервенцией. По её оценке, подобный шаг создаст дополнительные угрозы безопасности России и усилит вовлечённость европейских стран НАТО в конфликт.

Между тем 9 ноября в Польше начались учения «коалиции желающих». В манёврах, которые продлятся до 22 ноября, участвуют около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 государств. Под руководством Великобритании и Франции они отрабатывают переброску войск, снабжение и взаимодействие подразделений. По информации британского Минобороны, многонациональный контингент может быть направлен на Украину после прекращения боевых действий и по приглашению Киева.