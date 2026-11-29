Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве. О рабочем графике главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в эфире ИС «Вести».

Кроме того, российский лидер проведёт совещание с членами правительства и пообщается с победителями конкурса «Волонтёр года». В рабочем графике президента также значится поездка в один из российских регионов.