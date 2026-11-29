Встреча с Пашиняном и поездка в регион: Стали известны планы Путина на неделю
Путин встретится с Пашиняном и съездит в регион на следующей неделе
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Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве. О рабочем графике главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в эфире ИС «Вести».
Кроме того, российский лидер проведёт совещание с членами правительства и пообщается с победителями конкурса «Волонтёр года». В рабочем графике президента также значится поездка в один из российских регионов.
Напомним, 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Пашиняна в Москву. Ранее армянский премьер заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером 3 декабря. Он также выразил надежду на сохранение дружественных отношений между Москвой и Ереваном.