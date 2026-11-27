Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят вопросы безопасности и дальнейшего пребывания российской военной базы в республике. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Еревана, несмотря на существующие сложности, охватывают широкий круг направлений. Одной из тем предстоящих переговоров также станет дальнейший интеграционный курс Армении и вопрос выбора между европейским и евразийским направлениями.

Пашинян рассчитывает встретиться с Путиным в Москве 3 декабря. Кремль уже подтвердил подготовку визита, однако официально дату переговоров пока не объявлял.

Тема военного сотрудничества приобрела особую актуальность на фоне последних заявлений Еревана. Накануне Пашинян анонсировал прекращение работы российских пограничников в Армении в ближайшие годы.

Ещё в сентябре армянский премьер выразил готовность обсудить условия дальнейшего пребывания российской военной базы в Гюмри. При этом Путин заявлял, что Москва не станет навязывать республике своё военное присутствие.

102-я российская военная база размещается в Гюмри с 1995 года. Соглашение о её пребывании на территории Армении действует до 2044 года.