Встреча с прекрасным: Opel врезался в Ferrari почти за 60 млн рублей в Армавире
Ferrari почти за 60 млн рублей столкнулась с Opel в Армавире
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В центре Армавира произошло ДТП с участием итальянского суперкара Ferrari SF90 Stradale, стоимость которого может достигать 57 миллионов рублей. На улице Володарского элитный спорткар столкнулся с Opel Astra.
После аварии с Ferrari сняли государственные регистрационные номера, а сам автомобиль накрыли тентом. Размер причинённого машинам ущерба пока не установлен.
Ferrari SF90 Stradale оснащена гибридной силовой установкой суммарной мощностью в тысячу лошадиных сил. Согласно характеристикам производителя, итальянский суперкар способен разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.
Напомним, в сентябре в центре Москвы в аварию попала Ferrari 812 Superfast стоимостью около 30 миллионов рублей. Спорткар столкнулся с Volkswagen Touareg и отлетел в ограждение. От удара у итальянской иномарки оторвалось колесо.