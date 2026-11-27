В центре Армавира произошло ДТП с участием итальянского суперкара Ferrari SF90 Stradale, стоимость которого может достигать 57 миллионов рублей. На улице Володарского элитный спорткар столкнулся с Opel Astra.

После аварии с Ferrari сняли государственные регистрационные номера, а сам автомобиль накрыли тентом. Размер причинённого машинам ущерба пока не установлен.

Ferrari SF90 Stradale оснащена гибридной силовой установкой суммарной мощностью в тысячу лошадиных сил. Согласно характеристикам производителя, итальянский суперкар способен разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.