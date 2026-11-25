Встроенная защита от рака: Учёные обнаружили скрытый механизм борьбы с опухолями кишечника
Nature: Учёные обнаружили естественный механизм защиты кишечника от опухолей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Учёные Рокфеллеровского университета в США обнаружили естественный механизм защиты кишечника от образования опухолей. Ключевую роль в нём играют антитела класса иммуноглобулина А (IgA), которые сдерживают чрезмерное деление клеток слизистой оболочки. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature.
В ходе эксперимента специалисты сравнили лабораторных мышей с дефицитом IgA и грызунов с нормальным уровнем этих антител. Животные получали одинаковую пищу и контактировали с одними и теми же микроорганизмами. Однако у мышей с дефицитом иммуноглобулина А возникло более чем вдвое больше опухолей толстой кишки.
Исследователи установили, что на поверхности клеток кишечника находится рецептор DMBT1, который под воздействием бактерий стимулирует их деление. Антитела IgA связываются с этим рецептором и ограничивают его активность. При отсутствии иммуноглобулина клетки начинают размножаться интенсивнее, что способствует образованию опухолей.
Когда мышам с дефицитом IgA начали давать эти антитела перорально, повышенная склонность животных к появлению опухолей исчезла. Авторы работы рассчитывают, что открытие поможет разработать новые методы профилактики колоректального рака, в том числе у пациентов после удаления полипов.
Ещё одним перспективным направлением учёные считают изучение кишечных бактерий, способных стимулировать защитный иммунный ответ. В будущем это позволит оценить возможность создания специальных пробиотиков для профилактики опухолей. Эффективность такого подхода предстоит изучить.
Ранее онколог в беседе с Life.ru предупредил, что рак кишечника всё чаще выявляют у молодых людей. Среди факторов риска специалист выделил наследственную предрасположенность, нарушения работы иммунной системы и хронические воспалительные заболевания кишечника.