ВСУ 140 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погиб один человек

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 140 атакам со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения, причём двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своём канале в мессенджере MAX.

Трагедия произошла в Грайворонском округе, где, по словам главы региона, в результате прицельного удара погиб местный житель. Ещё четыре человека пострадали в Корочанском и Шебекинском округах.

«Медики оценивают состояние двоих из них как тяжёлое. Необходимая помощь оказывается», — подчеркнул Шуваев.

В течение суток украинские формирования, согласно сводке губернатора, шесть раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Ещё в 11 случаях взрывные устройства сбрасывались с беспилотников.

Под ударами оказались Белгород и 14 муниципальных округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский.

При отражении атак расчёты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения, по информации региональных властей, уничтожили и подавили 212 украинских беспилотников.