ВСУ 140 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погиб один человек
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Белгородская область за минувшие сутки подверглась 140 атакам со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения, причём двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своём канале в мессенджере MAX.
Трагедия произошла в Грайворонском округе, где, по словам главы региона, в результате прицельного удара погиб местный житель. Ещё четыре человека пострадали в Корочанском и Шебекинском округах.
«Медики оценивают состояние двоих из них как тяжёлое. Необходимая помощь оказывается», — подчеркнул Шуваев.
В течение суток украинские формирования, согласно сводке губернатора, шесть раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Ещё в 11 случаях взрывные устройства сбрасывались с беспилотников.
Под ударами оказались Белгород и 14 муниципальных округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский.
При отражении атак расчёты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения, по информации региональных властей, уничтожили и подавили 212 украинских беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины на электросамокате после атаки беспилотника в Белгородской области. Происшествие случилось 27 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. По данным оперативного штаба, пострадавший скончался на месте от полученных ранений.