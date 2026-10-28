Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 08:54

ВСУ 140 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погиб один человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 140 атакам со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения, причём двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своём канале в мессенджере MAX.

Трагедия произошла в Грайворонском округе, где, по словам главы региона, в результате прицельного удара погиб местный житель. Ещё четыре человека пострадали в Корочанском и Шебекинском округах.

«Медики оценивают состояние двоих из них как тяжёлое. Необходимая помощь оказывается», — подчеркнул Шуваев.

В течение суток украинские формирования, согласно сводке губернатора, шесть раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Ещё в 11 случаях взрывные устройства сбрасывались с беспилотников.

Под ударами оказались Белгород и 14 муниципальных округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский.

При отражении атак расчёты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения, по информации региональных властей, уничтожили и подавили 212 украинских беспилотников.

Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область
Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область

Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины на электросамокате после атаки беспилотника в Белгородской области. Происшествие случилось 27 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. По данным оперативного штаба, пострадавший скончался на месте от полученных ранений.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar