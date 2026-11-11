Пять пассажиров междугороднего автобуса Москва — Горловка получили ранения в результате атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике. Удар произошёл утром 11 ноября возле населённого пункта Савельевка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар с применением БПЛА по пассажирскому междугороднему автобусу «Москва – Горловка» в районе населённого пункта Савельевка, в результате чего ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки», — пишет Приходько.

По словам градоначальника, беспилотник атаковал пассажирский транспорт около 05:00. Пострадавшие являются мирными жителями Горловки, все они получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 4 ноября, два человека получили ранения при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки. О происшествии тогда сообщал Иван Приходько.