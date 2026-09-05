ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка дрон ударил по автомобилю — мужчина скончался на месте от полученных ранений. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал предприятие, вызвав возгорание оборудования, которое потушили сотрудники МЧС. При ударе второго беспилотника загорелось помещение административного здания, пожарный расчёт ликвидировал огонь, также выбиты окна. В селе Крапивное дрон сдетонировал на территории социального объекта — разбиты стёкла ГАЗели. В Новой Таволжанке повреждено частное домовладение.

В Белгородском округе в селе Крутой Лог после детонации FPV-дрона загорелось складское здание, возгорание потушено. В посёлке Октябрьский повреждены крыши, окна трёх частных домов, хозпостройки и четыре автомобиля, один из которых уничтожен огнём. В Красном Октябре при атаке на предприятие повреждена кровля корпуса.

В посёлке Ракитное взрывом пробита крыша надворной постройки, второй дрон атаковал частный дом — выбиты окна. В Ракитянском округе на автодороге Ракитное — Бобрава посечена машина. В селе Аркатово Валуйского округа от атаки дрона повреждены ГАЗель и линия электропередачи.

Ранее стало известно, что число раненых при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке увеличилось до шести. Глава города Иван Приходько уточнил, что речь идёт о мирных жителях, пострадавших при ударе дрона 3 сентября. Ранее сообщалось о меньшем количестве пострадавших.