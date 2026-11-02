Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате атаки на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём канале в мессенджере MAX.

По словам руководителя региона, под удар попал рейсовый автобус «Луганск — Зимогорье». Происшествие случилось вечером 2 ноября на участке дороги между Родаково и Жёлтым в Славяносербском муниципальном округе.

«По предварительным данным, погиб один человек, еще 8 пострадали», — написал Пасечник.

Глава республики уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал о другой атаке ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Тогда на дороге Луганск — Перевальск возле посёлка Михайловка под удар попал автобус «Ростов-на-Дону — Стаханов». Ранения получили четыре человека.