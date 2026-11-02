ВСУ атаковали рейсовый автобус с пассажирами в ЛНР: Один человек погиб и 8 ранены
Пасечник: Один человек погиб и восемь пострадали при ударе по автобусу в ЛНР
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Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате атаки на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём канале в мессенджере MAX.
По словам руководителя региона, под удар попал рейсовый автобус «Луганск — Зимогорье». Происшествие случилось вечером 2 ноября на участке дороги между Родаково и Жёлтым в Славяносербском муниципальном округе.
«По предварительным данным, погиб один человек, еще 8 пострадали», — написал Пасечник.
Глава республики уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал о другой атаке ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Тогда на дороге Луганск — Перевальск возле посёлка Михайловка под удар попал автобус «Ростов-на-Дону — Стаханов». Ранения получили четыре человека.
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