Российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Смоленскую область, уничтожив за ночь 44 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«Среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — подчеркнул глава области.

Анохин поблагодарил военнослужащих за защиту региона и напомнил местным жителям о мерах предосторожности. При обнаружении фрагментов сбитых дронов необходимо держаться от них на безопасном расстоянии и незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.