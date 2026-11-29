ВСУ атаковали Смоленскую область, сбито 44 БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Смоленскую область, уничтожив за ночь 44 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.
«Среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — подчеркнул глава области.
Анохин поблагодарил военнослужащих за защиту региона и напомнил местным жителям о мерах предосторожности. При обнаружении фрагментов сбитых дронов необходимо держаться от них на безопасном расстоянии и незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 21 ноября над Смоленской областью уничтожили 54 беспилотника. Тогда также обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Однако сутками ранее при отражении атаки 32 БПЛА повреждения получили промышленное предприятие, объект энергетики и частный жилой дом.