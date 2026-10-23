ВСУ атаковали здание администрации Михайловского округа

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Михайловского муниципального округа Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий у себя в телеграм-канале.

По информации администрации, целью БПЛА стало здание, в котором размещаются органы муниципального управления. Представители округа назвали произошедшее преднамеренной атакой на гражданскую инфраструктуру.

Местное руководство расценило действия украинской стороны как попытку запугать население и нарушить функционирование органов власти. Однако добиться остановки работы муниципальных учреждений не удалось.

В администрации подчеркнули, что произошедшее не повлияло на выполнение повседневных задач. Все службы округа продолжают деятельность в обычном режиме. Сведения о масштабах повреждений здания пока не уточняются.