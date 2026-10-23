ВСУ атаковали здание администрации Михайловского округа
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Украинский беспилотник атаковал здание администрации Михайловского муниципального округа Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий у себя в телеграм-канале.
По информации администрации, целью БПЛА стало здание, в котором размещаются органы муниципального управления. Представители округа назвали произошедшее преднамеренной атакой на гражданскую инфраструктуру.
Местное руководство расценило действия украинской стороны как попытку запугать население и нарушить функционирование органов власти. Однако добиться остановки работы муниципальных учреждений не удалось.
В администрации подчеркнули, что произошедшее не повлияло на выполнение повседневных задач. Все службы округа продолжают деятельность в обычном режиме. Сведения о масштабах повреждений здания пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по административному зданию в Курской области. Атака произошла 11 октября в селе Малогнеушево Рыльского района. В результате пострадала 51-летняя женщина, получившая акубаротравму. После оказания медицинской помощи её направили на амбулаторное лечение.