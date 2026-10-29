ВСУ бросили 12 дронов в безуспешную атаку по Смоленской области

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над Смоленской областью. В результате ночной атаки никто из местных жителей не пострадал, объекты инфраструктуры остались целы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, воздушные цели ликвидировали подразделения Министерства обороны РФ. Каких-либо разрушений после отражения налёта не зафиксировано.

Анохин также обратился к населению с просьбой сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры предосторожности. Особое внимание он уделил безопасности при обнаружении фрагментов уничтоженных летательных аппаратов.

«Если вы обнаружите обломки БПЛА, отойдите на безопасное расстояние и сообщите об этом по номеру 112», — призвал губернатор.