ВСУ готовят диверсии в Сумской области с участием спецподразделений

Украинские военные разворачивают подразделения Сил специальных операций (ССО) в Сумской области для подготовки диверсий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей российских силовых структур.

По информации собеседников агентства, в регионе действует 111-й полк связи украинских ССО. Российская сторона связывает появление этих подразделений с подготовкой диверсионных мероприятий. При этом источники не уточнили, где именно разместились военнослужащие и какие объекты могут стать их целями.

Сумское направление входит в зону ответственности российской группировки войск «Север». По последним данным Минобороны РФ, за сутки украинские подразделения потеряли на этом участке более 165 военнослужащих. Российское ведомство также заявило об уничтожении двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей и радиолокационной станции противника.