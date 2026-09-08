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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 сентября, 05:38

ВСУ не предпринимают наступательных действий на правом берегу Днепра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские войска на правом берегу Днепра не предпринимают активных действий и не пытаются наступать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ в основном занимаются доставкой материальных средств на посты воздушной разведки. Украинские подразделения при этом придерживаются тактики активной обороны.

В Саратове организована горячая линия из-за атаки ВСУ
В Саратове организована горячая линия из-за атаки ВСУ

Ранее находящийся в российском плену военнослужащий ВСУ Игорь Друсенко заявил, что за убийство российского военнослужащего в украинской армии выплачивают 250 тысяч гривен, а за взятие в плен — 100 тысяч. По его словам, он сдался российским военным на Харьковском направлении.

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Дарья Денисова
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