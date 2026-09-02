Разведывательные БПЛА ВСУ всю ночь пытались обнаружить российских штурмовиков в маскировочных пончо во время боёв за Червоную Криницу в Запорожской области. Об этом рассказал штурмовик 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Бажен.

Как передаёт Минобороны, беспилотники с тепловизорами так и не заметили группу. По словам Бажена, после занятия опорного пункта бойцам предстояло развивать наступление, но за их позицией вели наблюдение с воздуха.

С наступлением темноты беспилотники противника начали кружить над районом, пытаясь засечь военнослужащих с помощью тепловизоров. Штурмовик пояснил, что бойцы надевали маскировочные пончо, когда противник вёл воздушную разведку. По его словам, именно они помогли группе остаться незамеченной.

Также военнослужащий сообщил, что в зачищенном опорном пункте ВСУ бойцы обнаружили большое количество стрелкового оружия западного производства.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Червоной Криницы и Новопавловки. По данным ведомства, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль район обороны ВСУ с примерно 100 строениями площадью свыше 15 квадратных километров.