Как утверждает компания, в этих вылетах аппарат действовал на удалении до 15 км от оператора и нёс до 9 кг полезной нагрузки. Bulldog представили в марте 2026 года в двух конфигурациях: для сброса боеприпасов и для ретрансляции связи. В линейку Roboneers также входят разведывательный Wardog Scout и ретранслятор Wardog TRN.