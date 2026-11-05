ВСУ обзавелись летающими «бульдогами» и впервые опробовали их в небе
Разработчик Roboneers сообщил о первом боевом применении ВСУ дрона Bulldog
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские военные впервые применили многоцелевой беспилотник Bulldog в боевых условиях, сообщила журналистам компания-разработчик Roboneers. По её данным, расчёт 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ выполнил четыре вылета с ударными задачами.
Как утверждает компания, в этих вылетах аппарат действовал на удалении до 15 км от оператора и нёс до 9 кг полезной нагрузки. Bulldog представили в марте 2026 года в двух конфигурациях: для сброса боеприпасов и для ретрансляции связи. В линейку Roboneers также входят разведывательный Wardog Scout и ретранслятор Wardog TRN.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие бросили иностранное оружие, боеприпасы и продовольствие при отступлении с позиций в районе Ольховатки Харьковской области.
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