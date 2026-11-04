Украинские военнослужащие отравляли источники воды на купянском направлении в 2023–2024 годах, утверждает инструктор БПЛА окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Якут. В беседе с РИА «Новости» он также обвинил ВСУ в сбросе с беспилотников бутылок с опасной жидкостью.

По словам собеседника агентства, целью были колодцы и открытые источники, которыми могли пользоваться российские военнослужащие, а также местное население.

«В те годы противник целенаправленно делал непригодными места, откуда российские бойцы могли брать воду. Они отравляли колодцы и все открытые источники, откуда можно брать воду», — сказал инструктор.

Якут утверждает, что сброшенные с дронов бутылки внешне не вызывали подозрений. В тот период стояла жаркая погода, и противник делал ставку на то, что российские солдаты или кто-то из местных поднимет бутылку с отравленной водой. По слвоам Якута, его товарищи быстро смекнули, в чём подвох. При этом порой приходилось тяжело, когда при длительных переходах не оказывалось ни одного пригодного источника питьевой воды.

Он также рассказал о разбрасываемых ВСУ телефонах, рациях и пауэрбанках, которые были заминированы и могли взорваться при подключении. Военнослужащий добавил, что противник часто изощряется в минировании простых вещей, которые могут валяться под ногами и внешне не представлять угрозы.

Ранее Life.ru рассказывал, что банка компота помогла российскому спецназовцу с позывным Кадет обезоружить украинского военнослужащего после нескольких часов напряжённого противостояния в погребе.