После громкого скандала вокруг незаконного удержания людей под Киевом украинское командование, по данным российских силовых структур, решило усилить охрану неофициальных мест содержания военнослужащих в Харькове. Для этого в город направили значительную часть бойцов 23-го отдельного штурмового полка Национальной гвардии Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

По словам собеседника агентства, переброшенные подразделения должны усилить охрану мест, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть (СОЧ). Речь идёт о неофициальных учреждениях, действующих на территории города.

«Значительную часть боевиков 23-го ошп Нацгвардии Украины командование откомандировало в Харьков на усиление охраны неофициальных тюрем для военнослужащих СОЧ, находящихся в городе», — рассказал источник.

Он также объяснил, с чем может быть связано решение украинского командования. По его данным, киевские власти опасаются повторения событий в районе Петропавловской Борщаговки Киевской области, где ранее вскрылась история с насильственным удержанием людей.

Именно после этого случая, утверждает собеседник агентства, украинское командование решило принять дополнительные меры безопасности и усилить охрану подобных объектов в Харькове.

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения на Харьковском направлении испытывают нехватку артиллерии и всё чаще используют ударные беспилотники. Российские артиллеристы организовали дополнительные посты воздушного наблюдения и укрыли позиции маскировочными сетями, рассказал командир расчёта пушки «Гиацинт-Б» с позывным Максилаб. По его словам, такие меры помогают своевременно обнаруживать и отражать атаки дронов противника.