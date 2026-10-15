Украинское командование перебросило подразделения 3-го полка Сил специальных операций (ССО) в Сумскую область. По данным российских силовых структур, военнослужащие должны проникнуть на территорию, которую контролируют ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых ведомствах.

По информации источника, речь идёт о подразделениях полка, который базируется в украинском городе Кропивницком. Их направили в приграничный регион для выполнения задач на участках, находящихся под контролем российских войск.

«Стало известно о переброске в Сумскую область подразделений 3-го полка ССО Украины (г. Кропивницкий). Их задача — инфильтрация на территорию, контролируемую российскими военными», — рассказал собеседник агентства.