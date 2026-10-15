ВСУ перебросили 3-й полк ССО в Сумскую область для проникновения на позиции РФ
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Украинское командование перебросило подразделения 3-го полка Сил специальных операций (ССО) в Сумскую область. По данным российских силовых структур, военнослужащие должны проникнуть на территорию, которую контролируют ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых ведомствах.
По информации источника, речь идёт о подразделениях полка, который базируется в украинском городе Кропивницком. Их направили в приграничный регион для выполнения задач на участках, находящихся под контролем российских войск.
«Стало известно о переброске в Сумскую область подразделений 3-го полка ССО Украины (г. Кропивницкий). Их задача — инфильтрация на территорию, контролируемую российскими военными», — рассказал собеседник агентства.
Ранее украинское командование направило в Сумскую область 4-й «Рейнджерский» полк Сил специальных операций. Военнослужащие должны были проводить диверсии на позициях ВС РФ. Для длительного пребывания в районе боевых действий подразделению передали наземные робототехнические комплексы. Речь идёт об эвакуационных машинах, которые позволяют выполнять вспомогательные задачи без непосредственного участия людей. По информации российской стороны, такую технику планировали использовать для обеспечения продолжительной работы специальных подразделений на передовых позициях.
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