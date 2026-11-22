Украинское командование перебросило на Сумское направление отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум», большинство военнослужащих которого не имеют боевого опыта. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Подразделение входит в состав Национальной гвардии Украины (НГУ). Его сформировали только весной 2026 года, однако уже направили в район боевых действий.

«Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум» НГУ, где большинство боевиков не имеют боевого опыта», — рассказал источник.

При этом отряд до сих пор не полностью укомплектован личным составом.