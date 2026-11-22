ВСУ перебросили под Сумы отряд «Квантум» с неопытными бойцами
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Украинское командование перебросило на Сумское направление отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум», большинство военнослужащих которого не имеют боевого опыта. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
Подразделение входит в состав Национальной гвардии Украины (НГУ). Его сформировали только весной 2026 года, однако уже направили в район боевых действий.
«Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум» НГУ, где большинство боевиков не имеют боевого опыта», — рассказал источник.
При этом отряд до сих пор не полностью укомплектован личным составом.
Ранее Life.ru рассказывал о переброске расчётов «Птиц Мадьяра» и «Ахиллеса» в Харьковскую область. ВСУ направили в регион подразделения 414-й и 429-й отдельных бригад беспилотных систем для усиления ударов по российскому приграничью. Один из пунктов временной дислокации расчёта «Птиц Мадьяра» был уничтожен ударом в Харькове.