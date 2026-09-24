ВСУ потеряли более 40 военных в окружении под Харьковом
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Более 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины потеряли за сутки подразделения ВСУ, блокированные в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины», — говорится в сводке ведомства.
Одновременно бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям возле Варваровки и Долгенького. Российские подразделения продолжают действовать внутри кольца окружения и расширять внешнюю зону контроля.
Ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над Красным Яром и Потихоновом. Оба населённых пункта находятся внутри заявленного кольца окружения в Харьковской области.
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