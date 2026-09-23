Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab, находившуюся на вооружении ВСУ. О том, что самая мощная польская гаубица стала добычей наших ВС, доложили в Минобороны России.

По данным ведомства, САУ была поражена подразделениями группировки войск «Запад». Там же заявили об уничтожении украинской самоходной установки «Богдана», двух боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Krab — польская 155-миллиметровая самоходная гаубица. Она способна вести огонь на дистанции около 40 километров и делать до шести выстрелов в минуту. Польское Минобороны ранее называло её самым мощным орудием, которым располагают артиллерийские подразделения страны. Установка собрана из компонентов нескольких государств: используется южнокорейское шасси, башенная часть британского происхождения и польская система управления огнём.

Ранее Life.ru писал об уничтожении американской САУ M109 Paladin под Краматорском. По данным военкора Евгения Поддубного, самоходку ВСУ спрятали в лесополосе под оборудованным укрытием. Российские FPV-дроны сначала разрушили маскировочную конструкцию, а затем поразили оставшуюся без защиты самоходку. Операцию провели бойцы полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск.