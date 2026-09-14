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Опубликовано 14 сентября, 10:27

ВСУ стягивают подкрепления к Красному Лиману на фоне ожесточённых боёв

Пушилин заявил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красный Лиман

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украинские войска перебрасывают дополнительные подразделения в район Красного Лимана, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ожесточённые бои продолжаются в Красном Лимане и в районе данного населённого пункта, куда противник продолжает перебрасывать дополнительные подразделения», — сказал Пушилин.

По словам Пушилина, бои за Красный Лиман и в его окрестностях остаются интенсивными. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий на Краснолиманском направлении.

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Ранее Пушилин сообщил, что боевые действия идут непосредственно в Доброполье в ДНР. По его словам, на юге города бои идут в районе многоэтажной застройки, а на севере — в частном секторе.

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Наталья Демьянова
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