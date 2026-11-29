В результате атак украинских войск на Луганскую Народную Республику за сутки погибли два человека, ещё 18 получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние и студенты, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Жертвами удара по Луганску стали двое юношей, число раненых увеличилось до семи. Пятеро пострадавших — студенты колледжей и университета. В столице республики также повреждены жилые дома в посёлке Юбилейное и коммунальное предприятие.

В Лисичанске в результате атаки беспилотника на придомовую территорию пострадали пять человек. Среди раненых — молодые люди 18 и 22 лет, 13-летняя девочка и две 16-летние девушки.

Кроме того, при атаках на автомобили в Новоайдарском и Краснодонском округах, а также в районе Северодонецка ранения получили четыре человека. В Кременной пострадала супружеская пара.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю сил для скорейшего выздоровления!», — написал Пасечник.

Под удары также попали жилые дома, транспортные средства и объекты коммунальной инфраструктуры в Первомайске, Новоайдарском и Троицком округах. По словам Пасечника, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики около 170 воздушных целей. Глава ЛНР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.