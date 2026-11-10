В Херсонской области 10 ноября при ударе украинского беспилотника погиб директор животноводческого хозяйства «Асканийское» Виталий Плугатарёв. Об этом сообщил в Max губернатор Владимир Сальдо.

Как уточнил чиновник, вражеский беспилотник ударил по автомобилю Плугатарёва, когда тот ехал на ферму по рабочим делам. Директор предприятия скончался от полученных ранений.

Плугатарёв родился в Белозёрке и много лет работал в сельском хозяйстве. В мае 2026 года он возглавил «Асканийское». Ферма разводит крупный рогатый скот и поставляет в регион мясо и молоко. Сальдо выразил соболезнования близким Плугатарёва и пообещал оказать его семье необходимую помощь.