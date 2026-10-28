ВСУ убили мужчину ударом по сельхозтехнике в Бессоновке

Мирный житель погиб при ударе украинского FPV-дрона по сельскохозяйственной технике в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Бессоновка Белгородского округа, где мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте, сообщил региональный оперативный штаб.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Погиб мирный житель», — говорится в сообщении оперштаба.

В других населённых пунктах региона также зафиксированы последствия налётов. В селе Отрадное взрыв FPV-дрона повредил окна квартиры в многоквартирном доме. В Шебекине после детонации беспилотника пострадали кровля, фасад и остекление коммерческого объекта.

Ещё один дрон взорвался при ударе о дорогу в Шебекине. Его осколки повредили два частных дома. В результате последующих атак в городе оказались разбиты окна многоквартирного дома и автомобиля.

В селе Графовка Шебекинского округа взрыв беспилотника повредил остекление балкона одной из квартир. Кроме того, в Грайвороне FPV-дрон ударил по автомобилю, повредив переднюю часть кузова. Ещё одна машина пострадала при атаке в посёлке Красная Яруга.

Утром 28 октября стало известно, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась 140 атакам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения. Два человека находились в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались Белгород и 14 муниципальных округов.