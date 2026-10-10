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Опубликовано 10 октября, 17:35

ВСУ ударили по территории Запорожской ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

Обложка © Wikipedia / Федя Кузнецов

Обложка © Wikipedia / Федя Кузнецов

Территория Запорожской теплоэлектростанции и медико-санитарная часть № 145 в Энергодаре подверглись ударам. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его данным, по территории ЗаТЭС выпустили не менее четырёх снарядов. Пострадавших нет, возгорания после обстрела не произошло.

«Был совершён артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилётов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло», — написал Пухов.

Ещё один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на Шебекино
Ещё один мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на Шебекино

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание с радиоактивными отходами. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачёва, в обоих зданиях была повреждена кровля, однако угрозы ядерной безопасности не возникло.

Больше новостей о военной обстановке — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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