ВСУ ударили по территории Запорожской ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

Территория Запорожской теплоэлектростанции и медико-санитарная часть № 145 в Энергодаре подверглись ударам. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его данным, по территории ЗаТЭС выпустили не менее четырёх снарядов. Пострадавших нет, возгорания после обстрела не произошло.

«Был совершён артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилётов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло», — написал Пухов.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание с радиоактивными отходами. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачёва, в обоих зданиях была повреждена кровля, однако угрозы ядерной безопасности не возникло.