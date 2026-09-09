Операторы беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) размещают пункты управления дронами в жилых домах Херсона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, помещения для работы расчётов оборудуют в квартирах, расположенных рядом с гражданскими. Оттуда операторы управляют беспилотниками, которые запускаются с позиций поблизости от жилой застройки. Для поддержания связи с аппаратами военные используют также оборудование, установленное непосредственно на многоэтажках. Антенны и ретрансляторы размещают на внешних стенах зданий.

Ранее житель подконтрольного Украине села Яровое рассказал, что последний житель села Шандриголово в ДНР Василий Шмыга мог погибнуть от рук украинских военнослужащих. В 2022 году Шмыга отправил семью в безопасное место, а сам решил остаться в родном селе. Свой двухэтажный дом площадью около 200 квадратных метров фермер предоставил соседям, лишившимся жилья. В июне с родственниками мужчины связался житель Ярового. По его словам, украинские военнослужащие расстреляли Шмыгу во дворе собственного дома, после чего тело перенесли под мост.