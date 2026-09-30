ВСУ за сутки потеряли более 30 военнослужащих в волчанском котле
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За минувшие сутки ВС РФ потеряли в волчанском котле более 30 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны.
«Потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Новости СВО 30 сентября: ВС РФ заняли Весёлое Поле и Крейдянку, отогнали ВСУ от Красного Лимана, Украина капитулирует в 2027 году
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении сразу трёх населённых пунктов. ВС РФ взяли под контроль Шабельное на Харьковщине, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожье.
Больше новостей о действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.