Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:23

ВСУ за сутки потеряли более 30 военнослужащих в волчанском котле

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За минувшие сутки ВС РФ потеряли в волчанском котле более 30 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны.

«Потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Новости СВО 30 сентября: ВС РФ заняли Весёлое Поле и Крейдянку, отогнали ВСУ от Красного Лимана, Украина капитулирует в 2027 году
Новости СВО 30 сентября: ВС РФ заняли Весёлое Поле и Крейдянку, отогнали ВСУ от Красного Лимана, Украина капитулирует в 2027 году

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении сразу трёх населённых пунктов. ВС РФ взяли под контроль Шабельное на Харьковщине, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожье.

Больше новостей о действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar