Польша не позволит Украине использовать свою территорию для проведения наступательных операций против других государств. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в ходе общения с журналистами.

Руководитель польской дипломатии обозначил позицию Варшавы, отвечая на вопрос о возможном задействовании территории третьих стран для украинских атак. Сикорский подчеркнул, что Польша не намерена становиться плацдармом для подобных военных действий.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала между Киевом и Триполи. Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил украинскую сторону в атаке на порт Бенгази и назвал произошедшее недопустимым. В результате удара погибли двое военнослужащих военно-морских сил Ливийской национальной армии. Вечером 26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре с ливийским коллегой выразил сожаление в связи с последствиями атаки на Бенгази. Дипломат передал соболезнования в связи с гибелью военнослужащих и заверил, что Киев уважает территориальную целостность североафриканского государства.