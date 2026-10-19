ВСУ заявили об эвакуации раненого бойца дроном

Украинские военные заявили об эвакуации раненого бойца с передовой при помощи тяжёлого воздушного беспилотника. Для транспортировки человека использовали переоборудованный гексакоптер, который обычно применяется для сброса боеприпасов. Кадры операции опубликовала 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Скриншот © 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ

По информации подразделения, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение во время нахождения на позиции. Забрать его с помощью наземного роботизированного комплекса не удалось. Тогда украинские военные решили задействовать воздушный дрон. Для этого выбрали тяжёлый гексакоптер производства компании Gurzuf Defence, которая бесплатно предоставила аппарат для проведения эвакуации.

Полётом управлял оператор БПЛА из 30-й механизированной бригады. По утверждению украинской стороны, беспилотник сумел вывезти пострадавшего с позиции.

Ранее Life.ru сообщал, что эвакуация раненых в зоне СВО значительно осложнилась из-за массового применения беспилотников. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев объяснял, что медикам приходится менять всю систему оказания помощи — от стабилизации пострадавшего на позиции до его доставки к хирургам. По словам депутата, дроны зачастую не позволяют эвакуационным группам просто подъехать к раненому и вывезти его в госпиталь.