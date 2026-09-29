«Вся Америка будет под водой»: Жители Нью-Йорка из-за потопа пересели на байдарки
Жители Нью-Йорка передвигаются по затопленным улицам на каяках из-за шторма
Обложка © X / Nicholas Isabella
Улицы Нью-Йорка после мощного шторма превратились в водные маршруты, и некоторым горожанам пришлось пересесть на каяки и байдарки. Об этом сообщает CBS News.
Жители Нью-Йорка плавают по городу на лодках. Видео © X / Nicholas Isabella
Из-за наводнения привычные способы передвижения в отдельных районах оказались практически бесполезны. Местных жителей заметили плывущими прямо по затопленным улицам.
В самом Нью-Йорк-сити, по данным властей города, шторм принёс за три дня от 2,5 до 3,8 дюйма осадков, а порывы ветра достигали 28–55 миль в час. Сильнее всего вода затронула Рокавей, Сити-Айленд и Ховард-Бич. Уровень воды во время прилива поднимался до 8,95 фута в заливе Джамейка, 8,31 фута у Бэттери и 11,8 фута в Литл-Нек-Бей. Городские власти после непогоды даже попросили жителей сообщать о повреждениях, чтобы оценить масштаб последствий.
Ранее Life.ru сообщал, что этот же шторм оставил без электричества тысячи жителей Нью-Джерси и затопил дороги. В восьми округах штата власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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