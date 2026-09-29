«Вся Америка будет под водой»: Жители Нью-Йорка из-за потопа пересели на байдарки

Улицы Нью-Йорка после мощного шторма превратились в водные маршруты, и некоторым горожанам пришлось пересесть на каяки и байдарки. Об этом сообщает CBS News.

В самом Нью-Йорк-сити, по данным властей города, шторм принёс за три дня от 2,5 до 3,8 дюйма осадков, а порывы ветра достигали 28–55 миль в час. Сильнее всего вода затронула Рокавей, Сити-Айленд и Ховард-Бич. Уровень воды во время прилива поднимался до 8,95 фута в заливе Джамейка, 8,31 фута у Бэттери и 11,8 фута в Литл-Нек-Бей. Городские власти после непогоды даже попросили жителей сообщать о повреждениях, чтобы оценить масштаб последствий.