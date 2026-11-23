Россия открыла с начала года около 250 месторождений стратегического сырья, и это потребует развития логистики и новых технологий. Геолог, сейсмолог Константин Рябинкин в беседе с Life.ru дал прогноз о перспективах гелогических разработок и объяснил, почему это вовсе не означает истощения ресурсов.



Что касается всех полезных ископаемых, которыми мы обладаем в России, их можно условно разделить на три бочки. Первая бочка уже почти израсходована — это все легкоизвлекаемые природные ресурсы. Сейчас мы подбираемся ко второй бочке, и встаёт вопрос: на что мы потратим её ресурсы? Например, можно вложить их в технологии, которые позволят нам в будущем обойтись уже без этой третьей бочки Константин Рябинкин геолог, сейсмолог

Если говорить более предметно и открыть карту России, наложив её на дороги, то мы увидим, что вдоль всех этих дорог происходит та или иная добыча, отметил специалист. Самый яркий пример — это Байкало-Амурская магистраль. Когда она строилась, целью было не только отодвинуть стратегическую железную дорогу от границы, но и получить дополнительный доступ к природным ресурсам, которые находятся на Дальнем Востоке и в Сибири. Сейчас мы видим, что вдоль данной дороги активно увеличивается добыча ресурсов. Что касается других пространств на территории России, то они у нас освоены крайне слабо, продолжил геолог. Для того чтобы добраться до ресурса в первую очередь, конечно, нужен транспорт.

Фундаментальной основой любых полезных ресурсов является логистика. Либо это должна быть железная дорога, либо речное или морское сообщение. Допустим, в Хабаровском крае, есть месторождения платины и золота, которые расположены в очень труднодоступных местах. Когда возникают проблемы с логистикой, она осуществляется с помощью вертолётного сообщения. В случае золота это может быть рентабельно, но если мы добываем что-то более дешёвое с точки зрения стоимости за килограмм — например, железо, медь или олово, — то на вертолётах летать невыгодно, пояснил эксперт.

Поэтому крайне важно построить дорогу. Есть очень интересный пример на Дальнем Востоке — Тихоокеанская железная дорога. Частная компания для того, чтобы обеспечить стабильный сбыт угля, решила построить свою дорогу к Тихому океану, от Якутии до Охотского моря. Это полностью частная дорога, компания также построила свой порт для вывоза ресурсов. Если всё это обобщить, то на ближайшие 100 лет ресурсов нам более чем хватит: как углеводородов, так и различных металлов Константин Рябинкин геолог, сейсмолог

Что касается месторождений — ещё во времена Советского Союза проводилась активная геологоразведка. Крупные месторождения в 90% случаев уже найдены. Единственное, не всегда понятно, насколько они велики, добавил специалист. Для того чтобы провести их оценку, нужно тратить большое количество денег. Что-то прямо грандиозное и новое сейчас найти тяжело. Единственное, за что сейчас идёт борьба, — это шельф в Северном Ледовитом океане. Россия активно в это дело впрягается, потому что там сосредоточено огромное количество запасов нефти и газа, подчеркнул Рябинкин.

Но поскольку это Северный Ледовитый океан, извлекаемость ресурсов довольно сложная. Это «не в Баку нефть добывать», где она сама выходит из-под земли в мягком климате. Там нужно бороться со стихией и добывать всё с больших глубин. По словам геолога, это и есть та самая «вторая бочка».

А что конкретно мы можем найти, если доберёмся до этих труднодоступных точек? Вся таблица Менделеева может быть там представлена. Есть определённые ресурсы, которые сейчас более актуальны, а есть менее востребованные. В эпоху гаджетов особое внимание уделяется, допустим, месторождениям лития, который используется во всех батареях Константин Рябинкин геолог, сейсмолог

Раньше на литий особого внимания не обращали, но как только нашли ему такое применение — пожалуйста, в каждом телефоне есть батарейка, и этот металл нужен абсолютно всем. Возможно, с развитием технологий какой-нибудь другой металл также приобретёт новые свойства с точки зрения экономики, и его востребованность повысится, резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, в России с начала 2026 года открыли 250 месторождений стратегического сырья, причём большинство находок приходится на твёрдые полезные ископаемые. Как сообщили в Минприроды РФ, таких объектов насчитывается 239, остальные 11 содержат углеводороды. При этом окончательные итоги года ещё впереди: значительную часть новых запасов внесут в государственный баланс только в конце декабря.