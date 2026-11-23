В России с начала 2026 года открыли 250 месторождений стратегического сырья, причём большинство находок приходится на твёрдые полезные ископаемые. Как сообщили в Минприроды РФ, таких объектов насчитывается 239, остальные 11 содержат углеводороды. При этом окончательные итоги года ещё впереди: значительную часть новых запасов внесут в государственный баланс только в конце декабря.

Самым крупным открытием ведомство назвало золоторудное месторождение Морозова в Забайкальском крае. По оценкам геологов, там сосредоточено 37 тонн золота и ещё 13,6 тонны серебра. Богатые залежи обнаружили и в Красноярском крае, где на месторождении Дальнее разведали 250 тысяч тонн меди, 169,6 тысячи тонн никеля, более восьми тысяч тонн кобальта и 242 тонны платиноидов. Кроме того, его запасы включают 9,5 тонны золота и почти 67 тонн серебра.

В том же регионе в число значимых находок вошёл участок Рассохинское. Его недра содержат более 145 тысяч тонн цинка, свыше 36 тысяч тонн свинца, 226 тонн кадмия и 5,3 тонны серебра. Ещё одно крупное открытие сделали в Мурманской области: на месторождении Гора Южная выявили 20,5 миллиона тонн железных руд, 1,1 миллиона тонн апатитовых руд и почти 12 тысяч тонн циркония.

Не обошлось и без новых запасов газа. В Ямало-Ненецком автономном округе открыли газоконденсатное месторождение имени Николая Григорьева с запасами 50,2 миллиарда кубометров. Ещё 5,4 миллиарда кубометров газа числятся за Пугачевским нефтегазоконденсатным месторождением в Оренбургской области, которое уже поставили на государственный баланс.

В Минприроды напомнили, что обычно российские геологи ежегодно находят от 200 до 300 новых месторождений. По словам главы ведомства Александра Козлова, поиски продолжатся и в 2027 году. Сейчас в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» на Дальнем Востоке и в Сибири исследуют 37 объектов, перспективных по урану, вольфраму, свинцу, цинку, алмазам, золоту и углю.

Параллельно геологи ведут разведку углеводородов на десяти площадях, а в 2028 году к ним добавятся ещё пять.