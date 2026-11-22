В Италии покончил с собой бывший начальник полиции Джанни Де Дженнаро, проходивший по делу об убийстве борца с мафией. О смерти 78-летнего экс-чиновника сообщило итальянское агентство ANSA.

Тело Де Дженнаро обнаружили в его загородном доме в Тоскане. Бывший руководитель полиции свёл счёты с жизнью спустя несколько дней после того, как стало известно о расследовании в отношении него. Теперь прокуратура выясняет обстоятельства его смерти.

С 2000 по 2007 год Де Дженнаро возглавлял национальную полицию Италии и считался одним из наиболее влиятельных представителей правоохранительной системы страны. В 1980–1990-х годах он активно участвовал в борьбе с сицилийской мафией «Коза Ностра».

Однако незадолго до смерти его имя оказалось связано с расследованием одного из самых громких преступлений итальянской мафии. Прокуратура Кальтаниссетты заподозрила бывшего полицейского в попытках помешать установлению обстоятельств убийства судьи Паоло Борселлино.

В июле 1992 года автомобиль с взрывчаткой сработал на улице Виа Д'Амелио в Палермо. В результате погибли Борселлино, известный своей борьбой с организованной преступностью, и пятеро сопровождавших его полицейских.

Следователи предполагали, что Де Дженнаро мог быть причастен к сокрытию обстоятельств этого преступления. Сам он категорически отрицал обвинения. Его адвокат Франческо Берторотта рассказал, что расследование тяжело сказалось на бывшем начальнике полиции.

«Он был глубоко потрясён», — сообщил защитник, который общался с Де Дженнаро незадолго до его смерти.

По словам адвоката, его клиент не мог смириться с обвинениями, которые считал несправедливыми и клеветническими. Защитник также допускал, что за преследованием могли стоять влиятельные люди, связанные с мафией. Подтверждения этой версии нет.

Итальянские власти начали отдельное расследование обстоятельств смерти Де Дженнаро. При этом уголовное дело, в котором он проходил подозреваемым, связано не только с убийством Борселлино, но и с исчезновением личного ежедневника судьи, известного как «красная записная книжка».

Ранее Life.ru сообщал о переносе массовой «коронации» криминальных авторитетов в Риме. По данным СМИ, решение приняли после вмешательства Шакро Молодого. На встрече обсуждалось присвоение воровских титулов 10–15 претендентам, большинство из которых были выходцами из Грузии. Мероприятие перенесли примерно на месяц.