Второе нападение за четыре дня: В Румынии подросток с мачете устроил резню в лицее
В Румынии 15-летний школьник напал с мачете на двух одноклассников
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В Румынии 15-летний подросток пришёл в лицей с мачете и напал на двух одноклассников. Один из школьников получил ранение руки и оказался в больнице. Инцидент произошёл 22 октября в городе Питешти, сообщает Știripesurse со ссылкой на местную полицию.
По предварительной информации, между учениками вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подросток ранил одного из сверстников в предплечье, после чего набросился на другого. Причины произошедшего пока выясняются.
На место прибыли полицейские и медики. У первого пострадавшего диагностировали рану правого предплечья, его доставили в больницу. Второй школьник отделался ссадинами на левой руке и отказался от госпитализации. Предполагаемый нападавший находится в распоряжении полиции.
Это уже второй подобный случай в румынских школах за последние четыре дня. 19 октября в городе Бистрица 13-летний ученик напал с ножом на учительницу и школьника. Оба получили ранения. По данным прокуратуры, подросток заранее готовился к нападению, а его предполагаемой целью был ученик, которого он считал индийцем из-за смуглого цвета кожи. Следствие рассматривает версию о расовой ненависти.
Ранее Life.ru сообщал о нападении 16-летнего подростка с ножом на школьниц в Финляндии. Инцидент произошёл в муниципалитете Пирккала. Пострадали три девочки, а сам нападавший снимал происходящее на камеру. По данным полиции, подросток готовился к атаке около полугода. Его задержали.
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