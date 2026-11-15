Россия не собирается приостанавливать боевые действия до согласования условий мирного урегулирования и не намерена повторять сценарий Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что прежние договорённости предполагали прекращение конфликта и возвращение Донбасса в состав Украины на определённых условиях. Однако предусмотренного ими мирного процесса так и не получилось.

«Мы больше не верим призывам подождать и остановиться. Мы один раз это проходили с Минском. Мирного урегулирования по согласованной схеме не произошло, оно изначально не предусматривалось, мы всё это сегодня знаем. Сейчас таких иллюзий уже ни у кого нет», — отметил Полянский.

Он также подчеркнул, что Москва руководствуется собственными национальными интересами и не собирается менять курс под влиянием международной политической обстановки. Россия продолжает добиваться поставленных целей на поле боя и не планирует останавливать военные действия в ожидании результатов дипломатических контактов, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, при каком условии Россия будет считать переговоры по Украине успешными. Российская сторона связывает завершение конфликта с достижением поставленных целей и заключением мирного соглашения на собственных условиях.