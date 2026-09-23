Второй котёл Чульманской ТЭЦ в Якутии запущен после пожара

Второй котёл Чульманской ТЭЦ подключили к сети, после чего тепло начало поступать в дома посёлка. Об этом сообщил в соцсети глава Нерюнгринского района Максим Терещенко.

«В 21:00 (время местное) среды 23.09.2026 в Чульмане на ЧуТЭЦ разогрели и подключили к сети второй котёл. На выходе со станции — плюс 55 градусов. Задержка на два часа, но главное — в дома жителей пошло тепло. Необходимо три-четыре часа для максимального охвата», — написал он.

Таким образом, полностью охватить теплоснабжением жилые дома планируется к ночи. Работа Чульманской ТЭЦ, входящей в состав Нерюнгринской ГРЭС, постепенно стабилизируется.

Аварийная ситуация возникла после пожара 22 сентября на трансформаторной подстанции энергоблока № 1 Нерюнгринской ГРЭС. Возгорание потушили, электроснабжение города и близлежащих посёлков восстановили за счёт резервных источников. Последствия происшествия устраняют девять ремонтных бригад. По словам председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, 24 сентября специалисты планируют начать растапливать энергоблок № 3.

Ранее также сообщалось, что электроснабжение в Якутии восстановили после ЧП на Нерюнгринской ГРЭС. Основное генерирующее оборудование станции уцелело, однако восстановительные работы продолжаются. Сейчас главная задача специалистов — наладить стабильную подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. Для запуска водогрейной котельной поручено ускорить подогрев мазута и организовать дополнительную схему его нагрева.